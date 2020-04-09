Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden CHP'li her şeyi itiraf etti
Ekrem İmamoğlu'nun tehdit eden CHP'li Tuna Görgünoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi öven paylaşımlar yaptığı tespit edilen Görgünoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu e-posta üzerinden tehdit edildiğini açıklamış, polis ve savcılığın suçluyu yakalamadığını iddia etmişti. İmamoğlu'nun açıklaması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şüpheli hakkında işlem yapılmadığı yalanlanmıştı.
Daha sonradan tehdit içerikli e-postayı atan şüphelinin Ankara'da yaşayan Tuna Görgünoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Görgünoğlu'nun CHP'ye üye kaydının bulunduğu ve sosyal medyada CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi öven paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.
GÖZALTINA ALINDI
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve Emniyet'te ifadesine başvurulan şüphelinin ifadesine SABAH ulaştı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tuna Görgünoğlu ifadesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği faaliyetlerine katıldığını, 2018 yılında ise memurluktan istifa ettikten sonra CHP Genel Merkezi'ne giderek partiye üye olduğunu söyledi.
CHP'NİN SANDIK GÖREVLİSİ
2018 yılında yine CHP'den milletvekili aday aday müracaatında bulunduğu kaydeden şüpheli aday yapılmadığını belirtti. Görgünoğlu, parti bünyesinde resmi olamasa da sandık görevlisi olarak görev yaptığını söyledi.
"MAİLİ BEN GÖNDERDİM"
Ekrem İmamoğlu'na tehdit içerikli e-posta atılan adresin kendisine ait olduğunu kabul eden şüpheli, kendisini kamuoyundan tanıdığını anlattı. Bahse konu e-postayı bizzat kendisinin gönderdiğini ileri sürdü.
İmamoğlu'nun CHP'ye yakışmadığını ve zarar vereceğini düşündüğü için böyle bir e-posta attığını kaydeden Tuna Görgünoğlu, İmamoğlu'nu yaklaşık bir yıldır eleştirdiğini, konu ile ilgili daha önce CHP Genel Merkezi'ne e-posta gönderdiğini ama eleştirilerinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığını söyledi.
Görgünoğlu'nun el konulan tabletinde yine Ekrem İmamoğlu'na tehdit ve hakaret içerikli başka e-postalar da gönderdi tespit edildi. Şüpheli bu e-postaları da kendisinin attığını kabul etti.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI DA BELİRLENDİ
Ayrıca şüphelinin "@caesar tuna" adresli Twitter hesabını da kullandığı belirlendi. Bu adresten de İmamoğlu aleyhine çok sayıda paylaşım yapıldığı tespit edildi. Şüpheli söz konusu adresi bir yıldır kullandığını, belirlenen paylaşımları da kendisinin yaptığını itiraf etti.
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