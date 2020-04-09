Koronavirüs için 'Yerli ve milli' test kitleri geliştiriliyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Teknoloji Kazanım Projesi’ olarak desteklenen Bıosens-Biyolojik Harp Maddelerinin Tespit ve Teşhis Sistemi geliştirildi. Bu sistemin kullanılarak Kovid-19 virüsünün teşhisinin milli ve yerli olarak yapılabilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Koronavirüs için moleküler testleri 60 dakika altında yapabilen "yerli ve milli" test kitleri ve cihazı geliştiriliyor.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek hassasiyetli moleküler test olan Lamp4u kitleri ile Covid-19 tanısı sahada ve hızlı olarak yapılabilecek. Direkt hastadan alınan örneklerle çalışacak olan sistem, testin sonucunu anlık olarak cep telefonları üzerinden kayıt altına alabilecek.
"MİLLİ VE YERLİ OLARAK..."
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 'Teknoloji Kazanım Projesi' olarak desteklenen Bıosens-Biyolojik Harp Maddelerinin Tespit ve Teşhis Sistemi, ODTÜ Teknokent şirketlerinden Nanobiz Teknoloji AŞ tarafından geliştirildi. Nanobiz şirketi, bu sistemi kullanarak tüm Covid-19 virüsünün teşhisinin milli ve yerli olarak yapılabilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Nanobiz tarafından 2017 Nisan ayından beri yürütülen Ar-Ge çalışmaları neticesinde, çanta büyüklüğünde taşınabilir bir laboratuvar formatında olan Bıosens platformu geliştirildi. Sistem, Elisa ve PCR reaksiyonlarını aynı anda ve sahada yürütebilecek kabiliyete ulaştı.
Koronavirüs (Covid-19) hastalığının ülkemizde de görülmesinden sonra, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in savunma sanayii sektörüne yaptığı çağrı ve temasların ardından, savunma sanayi firmaları sağlık sektörüne katkı verecek çalışmalarını hızlandırdı. ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem liderliğindeki Nanobiz Ar-Ge ekibi de öncelikle savunma sanayinde kullanım için geliştirdikleri Bıosens sistemini, Covid-19 virüsünün yüksek doğrulukla moleküler tanısını yapabilecek şekilde adaptasyon çalışmalarına hız verdi.
"UYGULAMA ALANINDAKİ TEST SÜRECİNİ..."
Bu kapsamda geliştirilen Lamp4u Covid-19 moleküler tanı kitlerinin Bıosens sistemi kullanılarak uzun ve zahmetli numune hazırlığı gerektirmeden hastadan alınan örneklerde 60 dakika içerisinde yüksek doğrulukla sonuç verebildiği görüldü.
Testin sahada yapılabilmesi, numune hazırlığı ile 3-4 saat süren PCR test sürecini yaklaşık 60 dakikaya indirerek hızlı sonuç vermesi ve kısa bir kullanıcı eğitiminden sonra kolay kullanımı ile Boısens Sisteminin yerli ve milli bir çözüm olarak maliyet avantajı da sağlayacağı değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savunma sanayindeki tecrübemizi sağlık alanına taşımak ve milli teknoloji hamlesini bu alanda da gerçekleştirmek için Başkanlığımız koordinasyonunda firmalarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Laboratuvar ortamında sağlıklı sonuçlar veren Bıosens sisteminin, uygulama alanındaki test sürecini müteakip kısa zamanda seri üretimine geçmesini bekliyoruz. Bıosens sisteminin, Covid-19 tanısı konmasında sağlık çalışanlarımız için büyük bir kolaylık oluşturacağına inanıyorum. Yerli ve milli imkanlarla bu sistemi geliştiren Nanobiz firmasını tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bakan Koca koronada son rakamları açıkladı
- Virüsü yenen hasta konuştu: İngiltere'de olsaydım ölürdüm
- Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi 45 gün sonra hizmete girecek
- Bilim insanları açıklayamadı! Fotoğraftaki detay kan dondurdu...
- 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle...
- Erzurum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 mahalle karantinaya alındı
- Sadece 350 TL'ye ev sahibi oldu! Tüm dünya onu konuşuyor
- 767 bin tıbbi maske ele geçirildi
- İmamoğlu'nu tehdit eden kişi hakkında karar verildi
- Hakim ve savcı adayları için dijital eğitim başladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları
- Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
- Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları
- A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu