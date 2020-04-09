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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 330 bini aştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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KORONADA İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI 330 BİNİ AŞTI

genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 330 bini geçti. Sağlığına kavuşan 77 bin 279 hastanın olduğu , iyileşen vaka sayısının en fazla olduğu ülke.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 330 bin 203 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

Sağlığına kavuşan 77 bin 279 hastanın olduğu , iyileşen vaka sayısının en fazla olduğu ülke. Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla (48 bin 21), (46 bin 300), (29 bin 812), (26 bin 491), ABD (22 bin 828) ve (21 bin 254) oldu.

Çin'in Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. genelinde vaka sayısı 1 milyon 517 bin 731'e ulaşırken, 88 bin 450 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi altında 1 milyon 99 bin 78 aktif enfekte vaka iyileşmeyi bekliyor.

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