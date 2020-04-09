Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı geldi | 9 Nisan 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz , İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu(Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Muğla çevreleri ile Denizli ve Afyonkarahisar'ın doğu ilçelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusu ile Kırşehir çevrelerinin sağanak doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı