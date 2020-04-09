Osmaniye'deki 7 depremin ardından açıklama

Osmani'nin Sumbas ilçesinde art arda 7 deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde art arda yaşanan ve en şiddetlisi 3.3 büyüklüğünde olan 7 ayrı deprem sonrasında Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir açıklama yaptı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde akşam saatlerinde art arda yaşanan ve en şiddetlisi 3.3 büyüklüğünde olan 7 ayrı depremin ardından Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir "herhangi bir olumsuzluk yok" açıklaması geldi.

DEPREM FIRTINASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Kaymakam Özdemir Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti.

"Akşam saatlerinden bu yana yaşanmakta olan ve merkez üsleri ilçemiz Gafarlı, Akdam, Akçataş, Küçükçınar, Höyük köylerimiz olan depremlerde ilçe merkezimiz, beldemiz ve köylerimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Öte yandan AFAD verilerine göre son 1 ay içerisinde Merkez üssü Sumbas ve köyleri olan en şiddetlisi 4.1 büyüklüğünde 150'ye yakın deprem meydana geldi. Yaşanan bu doğa olayının deprem fırtınası olduğu tahmin ediliyor.