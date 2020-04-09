Osmaniye'deki 7 depremin ardından açıklama
Osmani'nin Sumbas ilçesinde art arda 7 deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde art arda yaşanan ve en şiddetlisi 3.3 büyüklüğünde olan 7 ayrı deprem sonrasında Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir açıklama yaptı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde akşam saatlerinde art arda yaşanan ve en şiddetlisi 3.3 büyüklüğünde olan 7 ayrı depremin ardından Sumbas Kaymakamı İdil Özdemir "herhangi bir olumsuzluk yok" açıklaması geldi.
DEPREM FIRTINASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Kaymakam Özdemir Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti.
"Akşam saatlerinden bu yana yaşanmakta olan ve merkez üsleri ilçemiz Gafarlı, Akdam, Akçataş, Küçükçınar, Höyük köylerimiz olan depremlerde ilçe merkezimiz, beldemiz ve köylerimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.
Öte yandan AFAD verilerine göre son 1 ay içerisinde Merkez üssü Sumbas ve köyleri olan en şiddetlisi 4.1 büyüklüğünde 150'ye yakın deprem meydana geldi. Yaşanan bu doğa olayının deprem fırtınası olduğu tahmin ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Valiliği duyurdu kente denizden giriş- çıkış yasaklandı
- Erzincan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler
- Bakan Akar Kanadalı mevkidaşı ile görüştü
- Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza kesildi
- Mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz
- 'Biz bize yeteriz' diyen esnaf borçlarını sildi
- Pandemi İzolasyon Takip Projesi geliştirildi
- O hastane yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı
- ABD'de yaşlılar virüse karşı ölüme terk ediliyor!
- O ilde toplu taşıma çalışanlar için yapılacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması
- Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?
- 2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
- Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?
- 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?
- Dünya şokta! Koronavirüsten sonra Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Bulaşıcı mı?
- 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı
- Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel kataloğu: ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu