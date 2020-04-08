Usta oyuncu Ahmet Yenilmez: Dik dur milletim dünyanın sana ihtiyacı var
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını atlatmak için önümüzdeki günler büyük önem taşırken vatandaşlar için yapılan ‘evde kal’ çağrısına sanatçılardan da büyük destek geliyor. A Haber ekranlarına bağlanan tiyatro sanatçısı ve yazar Ahmet Yenilmez, Türkiye'nin corona virüsü salgınına karşı aldığı tedbirlere destek vererek 'Evde kal' çağrısında bulundu. Türkiye’nin başta kendi vatandaşları olmak üzere birçok ülkeye uzattığı yardım eline dikkat çeken Yenilmez, “Dik dur milletim dünyanın sana ihtiyacı var” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınına karşı yapılan 'evde kal' çağrısına sanatçılardan da büyük destek gelmeye devam ediyor.
Salgının başladığı günden itibaren evinde kendisini karantinaya alan usta oyuncu Ahmet Yenilmez, A Haber canlı yayınına bağlanarak vatandaşlar için bir kez daha 'evde kal' çağrısında bulundu. Türkiye'nin birçok ülkeye uzattığı yardım eline dikkat çeken Yenilmez, "Dik dur milletim dünyanın sana ihtiyacı var" dedi.
İşte Ahmet Yenilmez'in A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerden satır başları;
"Biz tiyatrocu dostlarımızla dün bugünü hazırlamıştır, bugün yarını hazırlar denklemini hep hayatımızda kendimizi şiar ederiz. Yaşadıklarımızın elbette bir sebebi var. Dün doğru veya yanlışa dair yaptıklarımızla veya yapmadıklarımızla dünya insanlığı olarak bu hali yaşıyoruz. İster dünyanın en zengini ister en fakiri olun aynı kaderi yaşamakla burun buruna geldik. Bunun bir sebebi olmalı."
"Ben de öncelikle hayat rehberimiz olan Kur'an meali okumaya başladım. Ne söyledi, bize ne yol gösterdi de biz böyle musibetlerle burun buruna geliyoruz diye. Çok ufak hatalarımızın çok büyük musibetlere neden olduğunu gördüm. Bugün yaşadığımız bütün olayların dönüp baktığımızda ihmal ettiğimiz, hızlı yaşadığımız, hızlı tükettiğimiz bir hayat içerisinde ufacık bir virüsün bizi nasıl hızla bitirdiğini gördüm. Asıl olanın insan olduğunu ve bu dünyaya sadece yemek, içmek tüketmek, kazanmak için gelmediğimizi gördüm."
"Kur'an'la bütünleşmek, tefekkür etmek için fırsat olarak görebileceğimiz bu günlerde yaşadığımız sıkıntının altında aslında hızlı yaşam, hızlı tüketim "Akletmez misiniz?" sorusunun aksine bir yaşam biçiminin yattığını görüyoruz."
ONLAR MASKE ÇALARKEN BİZ DÜNYAYA DERS VERDİK
"Bugün hangi partiye destek verirseniz verin. Hangi fikri benimserseniz benimseyin. Avrupa'da ülkeler birbirlerine giden yardımları, maskeleri çalarken benim ülkemde maske milletimin her bir ferdine ücretsiz dağıtılıyor. Bunu sadece biz değil bütün dünya görüyor."
ALNININ AKIYLA ÇIKAN TÜRKİYE OLMUŞTUR
"Dün bugünü hazırladı, bugün yarını hazırlayacak gerçeği ile bakarsak duruma daha sağlıklı bir netice elde edeceğimizi düşünüyorum. Ve daha güçlü bir şekilde bundan çıkacağımıza inanıyorum. Bugün hangi açıdan bakarsanız bakın bu imtihandan alnının akıyla çıkanın Türkiye olduğunu görüyorsunuz."
"TÜRKİYELERİ ÇIKARIRSANIZ TARİHİ YAZAMAZSINIZ"
Prof. Halil İnalçık'ın "Türkiyeleri çıkarırsanız tarihi yazamazsınız" sözünü hatırlatan Yenilmez sözlerine şöyle devam etti:
"Böyle bir medeniyetin evlatları olarak, bizi biz yapan değerleri tekrardan gözden geçirerek, bizim birbirimizin kıymetini bilmek mecburiyetinde olduğumuzu, devletin, devlet adamının ne olduğunu idrak edersek sadece kendi coğrafyamız değil dünya insanlığı bizden çok şey kazanacaktır.
Avcı bulanık suyu çok sever. Biz bunlara gelmeyelim. Dik dur milletim diyorum."
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