Avcılar’da markete maskesiz giren ‘zorba’ kamerada! Personel tarafından uyarılınca ortalığı birbirine kattı
İstanbul Avcılar’da markete maskesiz giren bir şahıs, çalışanlar tarafından uyarılınca çılgına döndü. Marketi dağıtan şahıs, görme engeli bulunan çalışana nohut fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Merkez Mahallesi'nde bulunan bir marketin içerisinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi maskesiz şekilde markete girdi. Kadın çalışan tarafından korona virüs tedbirleri hatırlatılan kişi, uyarıları dikkate almadı. Yaşanan tartışmaya markette çalışan yüzde 10 görme engelli Osman Yılmaz da katıldı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kendisine maske verilmesini isteyen kişi maske olmadığı yanıtını duyunca sinirlendi. Tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada çalışan ve maskesiz müşteri birbirlerine nohut paketleri ve diğer malzemeleri fırlattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken şüpheli ise marketten ayrıldı.
'O ZAMAN MASKE VER' DİYE ISRAR ETTİ
Yaşananları anlatan market çalışan Osman Yılmaz, "Maskesiz bir beyefendi içeri girdi. Bayan arkadaşımız uyardı 'maskesiz içeri alamıyoruz' diye. Adam 'O zaman maske ver' diye ısrar etti. Elimizde maske olmadığını söyledik. Adam el kol hareketi yapmaya başladı. Ben de 'bir bayanla nasıl konuşuyorsunuz' dedim. Eline nohut aldı onu atmaya çalıştı. Arbede yaşandı. Polisi çağırdım gidip şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili inceleme başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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