Son dakika: Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün hava parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Yozgat ve Kırşehir'in güney kesimleri ile Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden orta, yer yer saatte 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yarın bölge genelinde aralıklı sağanak ve rüzgar beklenirken, 10 Nisan Cuma günü ise Sivas'ın güneyi, Nevşehir'in doğu kesimleri ile Kayseri çevrelerinde öğle saatlerinden sonra hafif sağanak bekleniyor.

Bölgede havanın 11-12 Nisan tarihlerinde parçalı bulutlu, 13 Nisan günü ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor.