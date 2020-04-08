08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Son dakika: Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
ABONE OL
METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Son dakika haberi... Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün hava parçalı ve çok bulutlu, , Yozgat ve Kırşehir'in güney kesimleri ile Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Kayseri, , Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden orta, yer yer saatte 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yarın bölge genelinde aralıklı sağanak ve rüzgar beklenirken, 10 Nisan Cuma günü ise Sivas'ın güneyi, Nevşehir'in doğu kesimleri ile Kayseri çevrelerinde öğle saatlerinden sonra hafif sağanak bekleniyor.

Bölgede havanın 11-12 Nisan tarihlerinde parçalı bulutlu, 13 Nisan günü ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA