Son dakika: Kocaeli Valiliği duyurdu kente denizden giriş- çıkış yasaklandı
Son dakika haberi; Kocaeli İl Pandemi Kurulu, Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş- çıkışları ve özel tekne ile il sınırlarında dolaşılmasını yasakladı. Valilik kararı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Giriş- çıkışların yasaklandığı iller arasında bulunan Kocaeli'de, İl Pandemi Kurulu kente denizden giriş- çıkışları da yasakladı. Özel tekneler ile seyir yapmak da pandemi boyunca yasak kapsamına alındı.
Kocaeli Valiliği'nce bildirilen kararda şu ifadeler yer aldı:
"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, deniz yolu ile Kocaeli'ne giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanmasına, karar verilmiştir. İl dışından gelen ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorunluluğu olup, ilgili tekne personelinin tekne dışına çıkmasına ve liman içerisine girmeleri yasaklanmıştır ve ilimizden ayrılacak balıkçı tekneleri de bu uygulamaya tabi olacaklardır."
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı İle Koronavirüs İle Mücadele Çalışmaları Kapsamında,Deniz Yolu İle Kocaeli'ne Giriş ve Çıkışın, İl Sınırları İçerisinde Özel Tekneler İle Seyir Yapmanın Pandemi Süresince Yasaklanmasına, Karar Verilmiştir.— TC Kocaeli Valiliği (@kocaelivaliligi) April 8, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sinop'ta ilçeler arası geçiş yasağı geldi
- Bakan Akar Kanadalı mevkidaşı ile görüştü
- Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza kesildi
- 50 bin adet maske ele geçirildi
- Yardım uçağı Kuzey Makedonya ve Kosova'ya indi
- O ilde toplu taşıma çalışanlar için yapılacak
- Koronavirüslü hasta kaçtı onlar kovaladı
- Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı
- ABD'de yaşlılar virüse karşı ölüme terk ediliyor!
- Mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması
- Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?
- 2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
- Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?
- 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?
- Dünya şokta! Koronavirüsten sonra Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Bulaşıcı mı?
- 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı
- Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel kataloğu: ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu