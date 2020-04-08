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Son dakika: Kocaeli Valiliği duyurdu kente denizden giriş- çıkış yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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VALİLİĞİ DUYURDU KENTE DENİZDEN GİRİŞ- ÇIKIŞ YASAKLANDI

; , Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş- çıkışları ve özel tekne ile il sınırlarında dolaşılmasını yasakladı. Valilik kararı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Giriş- çıkışların yasaklandığı iller arasında bulunan 'de, kente denizden giriş- çıkışları da yasakladı. Özel tekneler ile seyir yapmak da pandemi boyunca yasak kapsamına alındı.

Kocaeli Valiliği'nce bildirilen kararda şu ifadeler yer aldı:

" kararı ile koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında, deniz yolu ile Kocaeli'ne giriş ve çıkışın, il sınırları içerisinde özel tekneler ile seyir yapmanın pandemi süresince yasaklanmasına, karar verilmiştir. İl dışından gelen ticari faaliyette bulunan balıkçı teknelerinin nakliye belgelerini beyan etme zorunluluğu olup, ilgili tekne personelinin tekne dışına çıkmasına ve liman içerisine girmeleri yasaklanmıştır ve ilimizden ayrılacak balıkçı tekneleri de bu uygulamaya tabi olacaklardır."

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