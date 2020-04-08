Fahrettin Altun: Mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin "Devlet-millet bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz" başlıklı bir paylaşımda bulundu. Altun'un paylaşımındaki videoda "Çalışmanın, üretmenin huzuru parıldar o simalarda. Bu ülkeyi sevmek nasıl olur diye sorulursa şayet, sıkıntıya düştüklerinde birbirlerine tutunanlar verir cevabını. Üretmek için didinenler, gecesini gündüzüne katanlar, sabredenler, çünkü ancak onlar bilir, çünkü sevgi fedakarlıktır." ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin bir video paylaştı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Devlet-millet bütünleşmesiyle mücadelemizi ele ele, omuz omuza veriyoruz, dünyanın umudu, insanlığın vicdanı, mazlumların duası olmaya devam ediyoruz. Bu duaya, bu vicdana, bu umuda katkı sunmaya devam eden herkese minnettarız." ifadelerini kullandı.

"VARSA GÜCÜN KORKMA KARANLIKTAN"

Altun'un paylaştığı videoda şunlar kaydedildi:

"Bu ülkeyi sevmek nasıl olur diye sorulursa şayet, bembeyaz havlulara silip terini, kuşların rızkına inananlarda, aydınlatmak için mum gibi eriyenlerde bulursun cevabını. Emekle, gayretle güzelleşir dünya. Varsa gücün korkma karanlıktan, çünkü alın teriyle aydınlanır ufuklar.

Çalışmanın, üretmenin huzuru parıldar o simalarda. Bu ülkeyi sevmek nasıl olur diye sorulursa şayet, sıkıntıya düştüklerinde birbirlerine tutunanlar verir cevabını. Üretmek için didinenler, gecesini gündüzüne katanlar, sabredenler, çünkü ancak onlar bilir, çünkü sevgi fedakarlıktır."