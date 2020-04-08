Tekirdağ'da bir esnaf #BizBizeYeterizTürkiyem dedi veresiye defterini yırtıp borçları sildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiye sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşan bir esnafta katıldı. Zor bir süreçten geçildiğini ifade eden esnaf, milli dayanışma örneği göstermek amacıyla kahvehanesine borcu olanların müşterilerinin defterini yırtıp attı.
Malkara'da kahvehane işleten Halit Damarlı, müşterilerine ait yaklaşık 3 bin lira biriken veresiyeleri not tuttuğu defteri, Milli Dayanışma Kampanyasına destek olmak amacıyla yırtıp çöpe attı.
"BU DÖNEMDE HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR"
Müşterilerinin borçlarını sildiğini ifade eden Damarlı, "Zor günler geçiriyoruz ve maddi olarak birçoğumuz da zorluk çekiyoruz. Bu dönemde hepimize görev düşüyor. Ben de naçizane elimden geleni yapmayı kendime borç biliyorum. Mekanıma hesabı olan tüm kardeşlerimin abilerimin hesaplarını yok sayıyorum ve siliyorum. Evet esnaf olarak biz de zor bir dönemden geçiyoruz ama biz bize lazımız" dedi.
Halit Damarlı, bu jestin örneklerinin de olması gerektiğini ifade etti.
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