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Tekirdağ'da bir esnaf #BizBizeYeterizTürkiyem dedi veresiye defterini yırtıp borçları sildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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'BİZ BİZE YETERİZ' DİYEN ESNAF BORÇLARINI SİLDİ

Başkan 'ın #BizBizeYeterizTürkiye sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 'ın Malkara ilçesinde yaşan bir esnafta katıldı. Zor bir süreçten geçildiğini ifade eden esnaf, milli dayanışma örneği göstermek amacıyla kahvehanesine borcu olanların müşterilerinin defterini yırtıp attı.

Malkara'da kahvehane işleten Halit Damarlı, müşterilerine ait yaklaşık 3 bin lira biriken veresiyeleri not tuttuğu defteri, Milli Dayanışma Kampanyasına destek olmak amacıyla yırtıp çöpe attı.

"BU DÖNEMDE HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR"

Müşterilerinin borçlarını sildiğini ifade eden Damarlı, "Zor günler geçiriyoruz ve maddi olarak birçoğumuz da zorluk çekiyoruz. Bu dönemde hepimize görev düşüyor. Ben de naçizane elimden geleni yapmayı kendime borç biliyorum. Mekanıma hesabı olan tüm kardeşlerimin abilerimin hesaplarını yok sayıyorum ve siliyorum. Evet esnaf olarak biz de zor bir dönemden geçiyoruz ama biz bize lazımız" dedi.

Halit Damarlı, bu jestin örneklerinin de olması gerektiğini ifade etti.

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