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Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL para cezası kesildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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MARKETTE HAPŞIRAN MÜŞTERİYE 392 TL CEZA KESİLDİ

'ün Safranbolu ilçesinde marketler zincirinde kasiyere doğru hapşıran bir müşteriye şikayet üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL para cezası kesildi.

Safranbolu'da markette alışveriş yapan A.K isimli şahısın kasiyere doğru hapşırması sonucu insan sağlığını tehlikeye atmaktan para cezası kesildi.

KASİYER POLİS ÇAĞIRDI

Olay, 'ün Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir marketler zincirinde meydana geldi. iddiaya göre, markette alışveriş yapan A.K isimli şahıs, kasiyere doğru hapşırdı. Yaşanan tartışmanın ardından kasiyerin şikayeti üzerine gelen polis ekipleri, A.K.'ye insan sağlığını tehlikeye düşürmekten 392 TL para cezası kesti.

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