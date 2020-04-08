Corona virüs nedeniyle kapatılan Kabe'den son görüntüler
Yeni tip koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı görüntülendi.
Çin'in Wuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (COVID-19) dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti.
Suudi Arabistan, COVID-19'la mücadele kapsamında, 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu.
Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor.
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı boş haliyle görüntülendi.
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