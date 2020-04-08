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Son dakika: Almanya'da 5 Türk'ten acı haber

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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ALMANYA'DA 5 TÜRK'TEN ACI HABER

dakika haberine göre 'da 5 vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (corona virüs) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu ölümlerin ardından hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3'ü kadın 5 koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantina altına alındı.

Bu ölümlerin ardından 'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.

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