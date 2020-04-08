Son dakika: Almanya'da 5 Türk'ten acı haber
Son dakika haberine göre Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (corona virüs) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu ölümlerin ardından hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3'ü kadın 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantina altına alındı.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.
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