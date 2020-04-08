Asansördeki ayrımcılık hemşireleri üzdü!

Sinop'ta oturdukları sitenin yöneticisi tarafından asılan uyarı yazısıyla gündeme gelen iki hemşire, "Bize yapılan bu davranışa karşı hukuki girişimde bulunmayacağız. Kırıldık, üzüldük. Sorumsuzca, akılsızca bir davranış gösteren yöneticiler yaptıkları bu utançla ömür boyu yaşasınlar" dedi.

Zeytinlik mahallesindeki Sinova Sitesi yönetimi, sağlık çalışanları Canan Salman Kanpalta ile Ceren Aktürk Yüksel'i kastederek, "Sayın apartman sakinlerinin dikkatine. Sağlık çalışanlarımızın lütfen ön asansörleri kullanmamalarını, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz" diye yazı astı. Apartmanda oturan iki kadın sağlık çalışanı da "Siz bizi sağlıkçı diye ayırırken, biz sizi hastanede ayrım yapmaksızın tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz" notu bulunan bir mektupla yazıya cevap verdi. Sosyal medyada paylaşılan site yönetiminin uyarı yazısı, tepkiler üzerine kaldırıldı. Site yöneticisi Zafer Karagülle "Yanlış anlaşıldım. Özür dilerim" açıklamasını yaptı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde 20 yıldır hemşirelik yapan hemşireler ise duygularını SABAH'a anlattı:



'AYRIMCI DİL BİZİ ÜZDÜ'

Hemşire Ceren Aktürk Yüksel: Biri 12 diğeri 10 yaşında iki çocuğum var. Bu sorumsuzca kararı alan yöneticilerin çocuklarıyla bizim çocuklarımız aynı sitede, oyun oynuyorlar. Her sıkıştıklarında kapımızı çalıyorlar. Bir hastaları olduğunda hastaneyi arayıp ilgilenmemizi istiyorlardı. Tüm Türkiye'nin koronavirüsle boğuştuğu bir dönemde böylesine ayrımcı bir dil ve zihniyetin olmasından büyük üzüntü duydum. Komşularımız da bu yazıdan rahatsız oldu. Sinop gibi bir yerde bu zihniyette olan yöneticilerin olmasından utanç duyuyorum. Bu utançla yaşasınlar.



'ÇOK ÜZÜLDÜK, KIRILDIK'

Hemşire Canan Salman Kanpalta: Bu sitede 5 yıldır oturuyorum. Kiracıyım. Biri 10 diğeri 8 yaşında iki çocuğum var. Evde çocuklarımız, eşimiz olduğu için zaten azami hassasiyet gösteriyoruz daireye girip çıkarken. Tüm tedbirleri alıyoruz. Sosyal mesafe, izolasyon konularında onlardan çok hassasız. Bizim amacımız insanları korumak, onları kurtarmak. Gecemizi, gündüzümüze katıyoruz onlar için. Böylesine zor günlerde gözümüze uyku girmeden çalışıyoruz. Çok üzüldük ve kırıldık. Benim kızım bu yazıyı görünce çok üzülmüş. Bize azami değer verilen, önemsendiğimizi hissettiğimiz bu günlerde böylesine bir muameleyle karşılaşmaktan utanç duyuyorum.