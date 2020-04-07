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Sinop'ta Sinop'ta sağlık çalışanları hakkında çirkin yazı! Tepki üzerine kaldırıldı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAKKINDA ÇİRKİN YAZI! TEPKİ ÜZERİNE...

'ta bir site yönetimi "sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz" yönünde aldığı kararı bina girişine astı. Apartmanda oturan iki kadın da "Siz bizi sağlıkçı diye ayırırken, biz sizi hastanede ayrım yapmaksızın tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz" notu ile yazıya yanıt verdi. paylaşılan site yönetiminin uyarı yazısı tepkiler üzerine kaldırıldı.

'un Zeytinlik Mahallesi'ndeki Sinova Sitesi yönetimi binada oturan sağlık çalışanları Canan S. ve Ceren A. için tepki çeken bir karar aldı. Bina girişine asılan karada, sağlık çalışanlarının ön asansörleri değil, arka asansörleri kullanmalarını rica ederiz ifadelerine yer verildi.

Binada oturan sağlık çalışanları Canan S. ve Ceren A. kendileri için yazılan uyarı yazısının altına, yaşadıkları hayal kırıklığını ifade eden duygularını paylaştıkları notu ekledi.

Sakarya'da sağlık çalışanının oturduğu apartmanda utandıran yazı SAKARYA'DA SAĞLIK ÇALIŞANININ OTURDUĞU APARTMANDA UTANDIRAN YAZI



Hayatlarını riske etmenin yanı sıra ailelerinden özveride bulunarak hastalara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanları ise yazdıkları notta şu ifadelere yer verdi:

"AYRIMCI TAVRINIZ, ÇALIŞMA AZMİMİZİ KIRMAKTADIR"

"Eşlerimizin yurt dışında görevde olduğunu bildiğiniz halde, biz küçücük çocuklarımızı evde tek başlarına bırakıp, sizler için nöbete giderken sizler bir şeye ihtiyacınız var mı? diye soracağınız yerde, bu dayanışmadan uzak, ayrımcı tavrınız bizlerin hem meslek onurunu, hem de çalışma azmini kırmaktadır. Bu şekilde tüm dünyanın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olması gereken bu zor günlerde bu tavrınız asla kabul edilemez. İnsan sevgisi üzerine kurulmuş bu mesleği icra ederken, sizleri aile fertlerinden ayırmayan bizler bu muameleyi hak etmedik, etmiyoruz. Bu yazıdan önce olduğu gibi, bildiğimiz bütün tedbirleri alarak giriş çıkış yapacağız. Bundan rahatsız olan sakinler merdiven seçeneğini kullansınlar lütfen. Siz bizi sağlıkçı diye ayırırken, biz sizi hastanede ayrım yapmaksızın tedavi edip iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu zor günler geçtikten sonra, hastanede ya da mahallede kimsenin kapımızı çalmamasını rica ederiz."

Sinova sitesi yönetimi uyarı yazısının paylaşılmasının ardından tepkiler üzerine yazıyı kaldırdı.

Sakarya'da sağlık çalışanının oturduğu apartmanda utandıran yazı

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