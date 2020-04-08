Adliye tosuncuğuna 20 yıl hapis talebi! Meslektaşlarını dolandırmıştı...
Bakırköy Adalet Sarayı, bir savcının dolandırıcılık skandalıyla çalkalanmıştı. Bakırköy Adliye Sarayı’nda meslektaşlarını ve katipleri dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet Savcısı Tamer Can hakkında, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldıGeçen yıl adli tatilden sonra farklı nedenler ileri sürerek doğru düzgün işe gitmeyen Cumhuriyet Savcısı Tamer Can, ucuza arsa ve araba vaadiyle aralarında meslektaşının da bulunduğu birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırıp ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can'a 500 bin TL'sini kaptıran savcı Gökhan Sakın'ın şikâyeti üzerine Tamer Can hakkında soruşturma başlatılmıştı. Beyoğlu'nda bir otelin üst katında saklandığı belirlenen Can, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Tamer Can hakkında, 'Kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy savcısı Gökhan Sakın ve katip Özcan Dede müşteki olarak yer aldı.
DOLANDIRICILIĞI ANLATILDI
İddianamede, Tamer Can'ın katibi Özcan Dede'den bir sigorta şirketi müdürünü tanıdığını, sigorta şirketlerinde adamları olduğunu, sigorta şirketinden araba alacağı bahanesiyle 202 bin lira aldığı, savcı Gökhan Sakın'dan ise Dikili'de imar planı dışında bulunan bir arsayı imar planını aldıracağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tanıdık dostları olduğunu satın alacakları arsanın kıymetleneceği bahanesi ile 500 bin lira aldığı kaydedildi. Şüphelinin tamamen dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği her iki müştekiye karşı eyleminin nitelikli dolandırıcılık mahiyetinde olduğu anlatıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen Tamer Can, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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