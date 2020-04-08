08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adliye tosuncuğuna 20 yıl hapis talebi! Meslektaşlarını dolandırmıştı...

Adliye tosuncuğuna 20 yıl hapis talebi! Meslektaşlarını dolandırmıştı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
ABONE OL
ADLİYE TOSUNCUĞUNA 20 YIL HAPİS TALEBİ

Bakırköy , bir savcının dolandırıcılık skandalıyla çalkalanmıştı. Bakırköy Adliye Sarayı’nda meslektaşlarını ve katipleri dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Can hakkında, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Geçen yıl adli tatilden sonra farklı nedenler ileri sürerek doğru düzgün işe gitmeyen Can, ucuza arsa ve araba vaadiyle aralarında meslektaşının da bulunduğu birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırıp ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can'a 500 bin TL'sini kaptıran savcı 'ın şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştı. 'nda bir otelin üst katında saklandığı belirlenen Can, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DAVA AÇILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Tamer Can hakkında, 'Kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kendisini kamu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame, Bakırköy savcısı Gökhan Sakın ve katip müşteki olarak yer aldı.

DOLANDIRICILIĞI ANLATILDI
İddianamede, Tamer Can'ın katibi Özcan Dede'den bir şirketi müdürünü tanıdığını, sigorta şirketlerinde adamları olduğunu, sigorta şirketinden araba alacağı bahanesiyle 202 bin lira aldığı, savcı Gökhan Sakın'dan ise Dikili'de imar planı dışında bulunan bir arsayı imar planını aldıracağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda tanıdık dostları olduğunu satın alacakları arsanın kıymetleneceği bahanesi ile 500 bin lira aldığı kaydedildi. Şüphelinin tamamen dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği her iki müştekiye karşı eyleminin nitelikli dolandırıcılık mahiyetinde olduğu anlatıldı. 20 yıla kadar hapsi istenen Tamer Can, ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA