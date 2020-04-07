Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amcanın tedavisi iyiye gidiyor
Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere evine gelen zabıta ekiplerine kullandığı üslupla sosyal medyada ilgi gören 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın, dün rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor.Ayak bileğinde oluşan yaranın kanaması üzerine Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burhan Kılıçkını, genel cerrahi servisinde uzman hekimlerce takip ediliyor.
77 yaşındaki Kılıçkını'nın tedavisi ve sağlık durumuyla yetkililer de yakından ilgileniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından, "Süreci takip ediyor ve kendisi ile yakından ilgileniyorum. Sağlık durumu şu anda iyi." paylaşımında bulundu.
KONUŞTUĞU ZABITA MEMURUNDAN ZİYARET
Öte yandan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli zabıta memuru Sezai Arslan ise hastaneye giderek Burhan Kılıçkını'nı ziyaret etti.
Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için evine gittiği Kılıçkını ile diyaloğunun yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gören zabıta memuru Arslan, Kılıçkını'na çiçek vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.
"SELAMLARIYLA BİRLİKTE HERKESE EVLERİNDE KALMA TAVSİYESİ VAR"
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de Burhan amcanın sağlığı ile yakından ilgilendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bu zor günlerde yalnızlığını paylaştığımız Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla tanışıp yanında olduğumuz ve belediyemiz zabıta memurumuzla diyaloğundaki naifliği ve nezaketiyle tüm ülkemizin gönlünde taht kuran değerli büyüğümüz Burhan amcamızın sağlık durumuyla yakından ilgileniyoruz, merak etmeyin, durumu iyi. Selamlarıyla birlikte herkese evlerinde kalma tavsiyesi var."
Bu arada Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca oluşan ekip, Burhan Kılıçkını'nın evinde temizlik çalışması yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Türk Yıldızları bu video ile çağrı yaptı
- Virüsle mücadele kritik hamle! kullanılma başlandı
- 42 yaşındaki 3 çocuk annesi koronavirüsü yendi
- Berat gecesi hangi dualar okunur?
- İngiliz çifte Fatih Belediyesi kapılarını açtı
- Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir?
- Türkiye'nin yüz akı! Koronaya karşı savaşıyor
- Bir köye daha karantina!
- Karantinada dehşet: 5 kişiyi öldürdü!
- Anne vahşeti! 4 yaşındaki oğlunu...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?
- Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?
- Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?
- Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
- Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?
- Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?
- En kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi
- Türkiye koronavirüs canlı harita! İl il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? 7 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- SON DAKİKA! Af yasasında kritik gün! İnfaz düzenlemesi Meclis'te! Af çıktı mı? Ceza infaz indirimi kimler faydalanacak?
- 7 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler dolu dolu! İşte güncel liste...
- Huzur dolu kandil mesajları! Dualı, hadisli Berat Kandili mesajları! İşte 2020 resimli, kısa ve öz kandil mesajları