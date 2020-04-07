Elazığ'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlde daha önce de Karakoçan ilçesi Kulababa Mahallesi ile kent merkezindeki 3 apartman karantinaya alınmıştı.
Edinilen bilgiye göre, Şenova köyünde rahatsızlanan bir kişinin, test sonucu pozitif çıktı.
KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMİYOR
Bunun üzerine Valilikçe alınan karar doğrultusunda, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla istisnai durumlar dışında köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Valilikten yapılan açıklamada, bu süreçte köyde tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede uygulanacağı bildirildi.
DAHA ÖNCE KARANTİNA KARARI VARDI
İlde daha önce de Karakoçan ilçesi Kulababa Mahallesi ile kent merkezindeki 3 apartman karantinaya alınmıştı.
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