Yarbay olduğunu iddia edip polise hakaret yağdırmıştı! O kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi... Bursa'da yapılan yol kontrolünde yarbay olduğunu iddia eden ve polislerle tartışan kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yol kontrol uygulama noktasındaki polis memurları ile yarbay olduğunu iddia eden araç sürücüsü arasında geçen hakaret içerikli tartışmanın, kentte, İzmir-Bursa otoyolu gişelerinde bulunan polis uygulama noktasında 31 Mart'ta gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli, Valiliğimiz tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'da 31 Mart'ta yapılan yol kontrolünde, trafik polislerinin nereden geliyorsunuz şeklinde soru sorduğu bir kişi önce asker olduğunu belirtti, sonra da polise olamayacak sözler söyledi.

'MAAŞIN KAÇ, EDERİN KAÇ PARA SENİN?'

Konya'da yol kontrolü sırasında zorluk çıkaran ve kendisinin yarbay olduğunu söyleyen kişi, görevi başındaki polis memurlarına hakaretler yağdırdı. 'Ben yarbayım benle konuşurken dikkatli olacaksın. Aramızda kaç gömlek var. Maaşın kaç, ederin kaç para senin?' diyerek hakaretler savuran kişi daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.