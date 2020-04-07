İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 748 kişiye 1 milyon 811 lira ceza kesildi
İstanbul'da, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayanlara ceza yağdı. 20 yaştı 82 kişiye para cezası kesilirken, 97 işyeri de mühürlendi. İstanbul'da toplam 2 bin 478 kişiye 1 milyon 811 bin 842 lira idari para cezası kesildi.
İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine kapsamında yapılan son 11 günlük denetimlerde, kurallara uymayan 2 bin 478 kişiye 1 milyon 811 bin 842 lira idari para cezası kesildi.
97 İŞYERİ MÜHÜRLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimlerine devam ediyor. İstanbul genelinde 28 Mart ila 7 Nisan günleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal eden 2 bin 478 kişi belirlendi.
Toplu taşıma tedbirlerine uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, sokağa çıkma yasağına uymayan ve yasağa uymayarak işyerini açık tutan işletme sahiplerinin de bulunduğu 2 bin 478 kişiye 1 milyon 811 bin 842 lira idari para cezası kesildi.
Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş ve altı 82 kişiye para cezası kesilirken, denetimlerde 97 işyeri de mühürlendi. Yapılan denetimlerde 48 aracında trafikten men edildiği bildirildi.
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