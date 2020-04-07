Sosyal mesafe kuralına uymadılar: 25 bin TL para cezası kesildi
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan korona virüsünün yayılmaması için mücadele devam ediyor. Virüsün yayılmaması için sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere karşı da denetimler arttırıldı. Bu kapsamda Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kahvehanede oturan ve oyun oynayan 8 kişiye toplam da 25 bin 200 TL para cezası kesildi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan korona virüsünün yayılmaması için mücadele devam ediyor. Virüsün yayılmaması için sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere karşı da denetimler arttırıldı.
25 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ
Polis ekipleri Sapanca ilçesinde şüphelendikleri kahvehanede yaptıkları denetimde içeride oyun oynayan 8 kişiyi yakalandı. Yakalanan 8 kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam da 25 bin 200 TL para cezası kesildi.
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