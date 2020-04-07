07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sosyal mesafe kuralına uymadılar: 25 bin TL para cezası kesildi

Sosyal mesafe kuralına uymadılar: 25 bin TL para cezası kesildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020
ABONE OL
SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAYANLARA 25 BİN TL PARA CEZASI

’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan korona virüsünün yayılmaması için mücadele devam ediyor. Virüsün yayılmaması için sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere karşı da denetimler arttırıldı. Bu kapsamda ’nın Sapanca ilçesinde kahvehanede oturan ve oyun oynayan 8 kişiye toplam da 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan korona virüsünün yayılmaması için mücadele devam ediyor. Virüsün yayılmaması için sosyal mesafe kuralına uymayan kişilere karşı da denetimler arttırıldı.

25 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekipleri Sapanca ilçesinde şüphelendikleri kahvehanede yaptıkları denetimde içeride oyun oynayan 8 kişiyi yakalandı. Yakalanan 8 kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam da 25 bin 200 TL para cezası kesildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA