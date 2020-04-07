17 yaşında çocuğu tuzağa düşürüp istismar eden ve koronavirüsle tehdit eden kadına şok
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Mustafa D. isimli çocuğu tuzağa düşüren ve bıçak tehdidiyle istismar edip parasını gasp eden 42 yaşındaki Seval D. hakkında dava açıldı. Cinsel istismarda bulunan Seval D. için 3 ayrı suçtan 52 yıla kadar hapis isteniyor.
Güngören'de yaşayan Mustafa D., online arkadaşlık uygulamasında kendisinin de 17 yaşında olduğunu söyleyen Eda kod adlı biriyle tanıştı. Mustafa D., Eda'yla buluşmak için çağrıldığı adrese gitti.
PARA İSTEDİ
Sabah gazetesinden Osman Asiltürk'ün haberine göre, Ancak kapıyı açan Seval D.'ydi. Şüpheli, Mustafa D.'ye "Eda benim seni ben çağırdım. Şimdi bana 100 TL vereceksin ve ilişkiye gireceğiz" dedi.
"SANA VİRÜS BULAŞTIRDIM"
Mustafa D. kabul etmedi. Şüpheli de bıçakla tehditte bulundu. Mustafa D.'yi zorla ilişkiye zorladı ve 100 TL'sini gasp etti. Mustafa D.'den evden çıkarken telefon numarasını istedi. Mustafa D. vermeyeceğini söyledi. Şüpheli de "Sana virüs bulaştırdım" dedi.
52 YIL HAPİS İSTEMİ
Evden korkuyla ayrılan Mustafa D., evine giderek olan biteni annesine anlattı. Anne oğul savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Tamamlanan soruşturmanın ardından Seval D. hakkında "Çocuğa sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar, çocuğun cinsel istismarı, yol kesmek suretiyle silahlı yağma ve hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık Seval D. hakkında 3 ayrı suçtan 52 yıla kadar hapis talep edildi.
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