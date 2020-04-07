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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda sıra dışı renk! Havadan böyle görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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İSTANBUL BOĞAZI'NDA SIRA DIŞI GÖRÜNTÜ

Son dakika haberine göre ’da etkisini sürdüren fırtına denizin rengini değiştirdi. Denizin renginin bulanıklaştığı anlar havadan görüntülendi.

Marmara Bölgesi'nde günlerdir süren şiddetli fırtına 'da da etkili oldu. Saatte hızı 80 kilometreyi bulan fırtına denizin rengini değiştirdi.

İstanbul Boğazı'nda sıra dışı renk! Havadan böyle görüntülendi İSTANBUL BOĞAZI'NDA SIRA DIŞI RENK! HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Fırtınanın etkisiyle Karadeniz'den gelen akıntının hızlandığı görüldü. Fırtınadan dolayı gemilerinde zorluklar hareket ettiği dikkat çekti.

Öte yandan deniz suyunun bulanık hale geldiği görüldü. 'ndaki alışık olunmayan bu durum havadan görüntülendi.

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