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Denizli'de anne vahşeti! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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ANNE VAHŞETİ! 4 YAŞINDAKİ OĞLUNU...

'nin Merkezefendi ilçesinde Nagihan K., 4 yaşındaki oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdü. Cani anne daha sonra polisi aradı ve eve gelen güvenlik güçlerine teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde, Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan sitedeki apartman dairesinde meydana geldi.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Nagihan K., henüz belirlenemeyen bir sebeple oğlu Ali K.'yi boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisler ise Nagihan K.'yi gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nagihan K.'nin basketbol antrenörü olduğu, eşinin ise işi nedeniyle yurt dışında bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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