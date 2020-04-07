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Ateşi çıkan babasını kontrol noktasından kaçırmaya çalıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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ATEŞİ ÇIKAN BABASINI KONTROL NOKTASINDAN KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama noktasında yüksek ateşi olduğu belirlenen bir kişi oğlu tarafından kaçırıldı. Kovalama sonucu yakalanan sürücü gözaltına alındı, babası hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde - Kahta karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti.

Ateşi çıkan babasını kontrol noktasından kaçırmaya çalıştı ATEŞİ ÇIKAN BABASINI KONTROL NOKTASINDAN KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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