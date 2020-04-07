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Son dakika: Ankara Roketsan'da patlama: Can kaybı yok

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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ROKETSAN'DA PATLAMA: CAN KAYBI YOK

Son dakika haberi.. 'nın Elmadağ ilçesinde bulunan 'nda meydana geldi. Başkanı , patlamada herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. Ankara Valiliği ise yaptığı açıklamada; "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır." dedi.

Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan 'nda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.
Son dakika: Ankara Roketsan'da patlama | Video SON DAKİKA: ANKARA ROKETSAN'DA PATLAMA | VİDEO

Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi. Patlamada ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmedi.



SSB BAŞKANI DEMİR'DEN AÇIKLAMA

Başkanı , patlama ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


VALİLİK: 3 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDI

Valiliği, Roketsan'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

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