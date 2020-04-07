Son dakika: Ankara Roketsan'da patlama: Can kaybı yok
Son dakika haberi.. Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlamada herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. Ankara Valiliği ise yaptığı açıklamada; "Roketsan'ın yakıt depolarında saat 14.47'de patlama meydana gelmiş, can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif yaralanmıştır." dedi.Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi. Patlamada ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmedi.
SSB BAŞKANI DEMİR'DEN AÇIKLAMA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlama ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
VALİLİK: 3 ÇALIŞAN HAFİF YARALANDI
Ankara Valiliği, Roketsan'da meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sözleriyle duygulandırmıştı! Burhan amcadan sevindirici haber
- Karantinada dehşet: 5 kişiyi öldürdü!
- İngiliz çifte Fatih Belediyesi kapılarını açtı
- Türkiye'nin yüz akı! Koronaya karşı savaşıyor
- 42 yaşındaki 3 çocuk annesi koronavirüsü yendi
- Anne vahşeti! 4 yaşındaki oğlunu...
- Türk Yıldızları bu video ile çağrı yaptı
- Bir köye daha karantina!
- Virüsle mücadelede kritik hamle! Kullanılmaya başlandı
- Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bankalardan müjde! Kredi borcu erteleme nasıl yapılır? Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri?
- Halkbank 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Destek kredisi ne zaman verilecek?
- Ziraat Bankası bireysel destek kredisi ne zaman verilecek? 36 ay vadeli 6 ay ödemesi kredi başvuru nasıl yapılır?
- Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?
- Berat Kandili duaları nelerdir, hangi dualar okunur? Peygamberimiz Berat gecesi nasıl dua ederdi?
- Berat Kandili namazı nasıl kılınır? 100 rekat ve 2 rekat Berat Kandili namaz saat kaçta kılınır, nasıl niyet edilir?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli ikramiyesi nereden, nasıl alınacak?
- En kolay kandil simidi nasıl yapılır? İşte pastane usulü mahlepli ve ağızda dağılan nefis kandil simidi tarifi
- Türkiye koronavirüs canlı harita! İl il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? 7 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- SON DAKİKA! Af yasasında kritik gün! İnfaz düzenlemesi Meclis'te! Af çıktı mı? Ceza infaz indirimi kimler faydalanacak?
- 7 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler dolu dolu! İşte güncel liste...
- Huzur dolu kandil mesajları! Dualı, hadisli Berat Kandili mesajları! İşte 2020 resimli, kısa ve öz kandil mesajları