07 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Coronavirüsü bahane ettiler! Kırmızı ette zam provokasyonu

Coronavirüsü bahane ettiler! Kırmızı ette zam provokasyonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
ABONE OL
KIRMIZI ETTE ZAM PROVOKASYONU

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de vakalara rastlanan koronavirüse karşı mücadele hız kesmeden devam ederken bir taraftan da vatandaşları endişeye sevk edecek provokasyonlara geçit verilmiyor. Koronavirüs nedeniyle kırmızı ete gelecek provokasyonları boşa çıktı. Kırmızı ete zam yapılmayacağı öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kırımızı ete yapılacağına dair provokasyonlar yapıldı. Durumdan endişe eden bazı vatandaşlar buzdolabında et stoklamaya başladı.

Coronavirüsü bahane ettiler! Kırmızı ette zam provokasyonu CORONAVİRÜSÜ BAHANE ETTİLER! KIRMIZI ETTE ZAM PROVOKASYONU

ÜRETİM YETERLİ DÜZEYDE

Ancak bu süreçte et fiyatlarının yükseleceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Öyle ki 'de yeterli düzeyde kırımızı et üretimi devam ediyor.

"ZAM YAPILMAYACAK"

A Haber'e konuşan Kasaplar Federasyonu Başkanı, "Devletimiz şu anda tüm tedbirleri alıyor. tüm tedbirleri alıyor. Herhangi bir et açığımız, et ihtiyacımız yok. Tüketicilerimiz rahat olsun. Hiçbir şartta kırmızı ete koronavirüs nedeniyle bir zam yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA