Coronavirüsü bahane ettiler! Kırmızı ette zam provokasyonu
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de vakalara rastlanan koronavirüse karşı mücadele hız kesmeden devam ederken bir taraftan da vatandaşları endişeye sevk edecek provokasyonlara geçit verilmiyor. Koronavirüs nedeniyle kırmızı ete zam gelecek provokasyonları boşa çıktı. Kırmızı ete zam yapılmayacağı öğrenildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle kırımızı ete zam yapılacağına dair provokasyonlar yapıldı. Durumdan endişe eden bazı vatandaşlar buzdolabında et stoklamaya başladı.
ÜRETİM YETERLİ DÜZEYDE
Ancak bu süreçte et fiyatlarının yükseleceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Öyle ki Türkiye'de yeterli düzeyde kırımızı et üretimi devam ediyor.
"ZAM YAPILMAYACAK"
A Haber'e konuşan Kasaplar Federasyonu Başkanı, "Devletimiz şu anda tüm tedbirleri alıyor. Tarım Bakanlığımız tüm tedbirleri alıyor. Herhangi bir et açığımız, et ihtiyacımız yok. Tüketicilerimiz rahat olsun. Hiçbir şartta kırmızı ete koronavirüs nedeniyle bir zam yapılmayacak." ifadelerini kullandı.
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