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Kocaeli'de izinsiz üretilen 5 bin maske üretildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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KOCAELİ'DE İZİNSİZ ÜRETİLEN 5 BİN MASKE ÜRETİLDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında izinsiz maske üretenlere operasyonlar devam ediyor. 'nin ilçesinde, imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi.

'nin ilçesinde, imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi. Maskeleri üreten kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek için izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Gebze'de bir imalathaneye baskın düzenleyen ekipler, izinsiz üretildiği belirlenen 5 bin cerrahi maske ele geçirdi. İmalathane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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