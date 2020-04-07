Rusya'da karantinada dehşete düşüren olay: 5 kişiyi öldürdü

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki Yelatma kentinde, koronavirüs karantinasında olan doktorun kocası, çok gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürdü.

Eşi yakın zamanda doğum yapan ve bir süredir babalık izninde olan 31 yaşındaki Anton Franchikov adlı adam, önce balkondan komşularına sessiz olmaları için bağırdı.

TÜFEKLE AŞAĞI İNDİ

İsteği dikkate alınmayan öfkeli adam eline aldığı pompalı tüfekle aşağıya indi. Karşısına ilk çıkan Ilya Kondrakov isimli genç adamı öldüren Anton, ardından Viktor Kapitanov'u vurdu.

KURŞUN YAĞDIRDI

Sitenin içinde ilerlemeye devam eden adam karşısına çıkan yeni evli Yevgeny ve Kristina Tabunov çiftini kurşun yağmuruna tuttu. Son olarak ise Maksim Ukhov'u öldüren adam olay yerinden hızla kaçtı.

HAMİLE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin kısa süre içerisinde yakaladığı adamın karısının olay esnasında evin banyosunda olduğu için durumdan haberinin olmadığı ifade edilirken, evli çiftten hayatını kaybeden Kristina Tabunov'un yapılan otopsi sonucunda hamile olduğu belirlendi.

HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Güvenlik güçleri tarafından polis merkezine götürülerek sorguya alınan Anton, ilk üç cinayeti itiraf ederken, diğer cinayetleri ise hatırlamadığını iddia etti.

"KARANTİNADA KALMASI…."

Rus yetkililer, saldırganın gürültü nedeniyle bebeğinin uyanmasına öfkelenerek kendisini kaybettiğini bildirdi. İlçe belediye başkanı Grigory Danilov ise RT'ye yaptığı açıklamada iki hafta boyunca karantinada kalan insanların psikolojisinin büyük ölçüde bozulduğunu söyledi.

"KARISI ÇALIŞIRKEN…."

Anton'un 27 yaşındaki eşi doktor Svetlana Franchikov, olayın ardından ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı. Anton'un annesi Tatyana, "Ona evde kalmasının kötü olduğunu söyledim, çünkü karısı çalışırken çocuğuyla babalık iznindeydi" ifadelerini kullandı.