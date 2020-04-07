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Coronavirüsü bahane ettiler! Kırmızı ette zam provokasyonu
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de vakalara rastlanan koronavirüse karşı mücadele hız kesmeden devam ederken bir taraftan da vatandaşları endişeye sevk edecek provokasyonlara geçit verilmiyor. Koronavirüs nedeniyle kırmızı ete zam gelecek provokasyonları boşa çıktı. Kırmızı ete zam yapılmayacağı öğrenildi.
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