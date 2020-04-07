Koronavirüsü yaşam alanından tamamen temizlemenin yolları
Koronavirüs salgınından korunmak için ortam ve kişisel temizlik önem arz ediyor. ISS Türkiye, hijyen konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Koronavirüs salgınının küresel bir tehdit haline geldiği bu günlerde hem kişisel hijyen hem de ev temizliği büyük önem kazandı. Temizlik, Güvenlik, Teknik Hizmetler gibi birçok alanda faaliyet gösteren ISS Türkiye, evde kalıp sürecin geçmesini beklerken doğru hijyenin nasıl sağlanacağı konusunda açıklamalarda bulundu.
ISS Türkiye, dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı: ''Evi temizlemeye başlarken öncelikle deterjan kullanılarak yüzeydeki ve eşyalardaki kirlerin arındırılması gerekir. Ardından dezenfeksiyon işlemine geçilir. Çamaşır suyu kullanılarak özellikle sık dokunuşlu yüzeyler ıslak olarak silinir ve kendi kendine kurumaya bırakılır. Bu noktadaki en önemli ayrıntı ise asla kuru bezle kurulanmaması gerektiği. Zeminleri ise haftada bir ya da 2 kere çamaşır suyu ile dezenfekte etmekte fayda var''
ÇAMAŞIR SUYU İLE DEZENFEKTE EDİLMESİ GEREKEN SIK DOKUNUŞLU YÜZEYLER
Şirket, çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi gereken sık dokunuşlu yüzeyleri şöyle açıkladı:
''Kapı tutma yerleri, masa yüzeyleri, sert yemek sandalyelerinin kolları, sırt kısmı ve koltukları, mutfak ve banyo tezgahları, musluk ve musluk başlıkları, tuvaletler (Klozet, lavabo, sifon ve duş başlıkları), Işık anahtarları, uzaktan kumandalar ve oyun kumandaları. Bunun yanı sıra bir tür kimyasal olarak sınıflandırıldığı için çamaşır suyu kullanılırken de dikkat edilmesi gerekenler var. Çamaşır suyu kullanırken odayı havalandırın. Çamaşır suyunu asla diğer temizlik malzemeleriyle karıştırmayın. İdeal ölçü olarak bilindiği şekliyle bir litre suya iki yemek kaşığı çamaşır suyu kullanın. Etkisini yitireceğinden çamaşır suyu karıştırılmış suyu birkaç saatten fazla bekler ise tekrar kullanmayın''
KİŞİSEL HİJYENDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
Şirket, kişisel hijyende dikkat edilmesi gereken durumlar ise şöyle açıkladı:
''Öksürdükten, hapşırdıktan, yüzünüze veya burnunuza dokunduktan ve tuvaleti kullandıktan sonra, bir yerden geldiğinizde ya da bir yere gidince mutlaka ellerinizi yıkayın. Marketten veya alışverişten döndüğünüzde de yine ellerinizi detaylı bir şekilde yıkayın. Güvende kalmak için mümkün olduğunca evde kalın. Diğer insanlardan en az iki metre uzak durun. Ellerinizi sabun kullanarak en az 20 saniye ovarak sık sık yıkayın veya el dezenfektanı kullanın. Öksürük veya hapşırma gibi şikayetleriniz varsa mutlaka koruyucu maske takın''
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Milyonluk maske baskını!
- Özel paket hazırlandı! Gıdaya anlık takip...
- Kartondan tabut yapıldı cesetler sokakta kaldı!
- Dünyada maske savaşları!
- Corona virüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi!
- Donald Trump'ı corona virüs korkusu sardı!
- Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı!
- Süper güç ABD'nin sağlık sistemi çöktü!
- Kredi Garanti Fonu devreye girdi!
- 7 Nisan EBA TV canlı yayın izle!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101 aktüel 9 Nisan kataloğu! BİM’de bu hafta televizyon ve dolap fırsatı! İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu!
- BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'e atıştırmalık, temizlik ve bakım ürünleri damga vuracak!
- Vakıfbank'tan 10 bin TL'ye varan destek kredisi! Vakıfbank 36 ay vadeli kredi başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
- Halkbank 10000 TL 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
- Ziraat Bankası 0,49 faizli 36 ay vadeli destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 yerleştirme sonuçları ve taban puanları sorgulama! 2020 Sağlık atamaları ne zaman?
- Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...
- SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- Yarın kandil mi? 7 Nisan Salı yarın ne kandili var? Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Diyanet kandil günleri...
- Son dakika: WhatsApp çöktü mü? 6 Nisan Instagram, Facebook, WhatsApp neden açılmıyor? Erişim neden yok?
- Af yasasında kritik hafta! Tarih belli oldu! 2020 ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Af yasası son gelişmeler
- Ücretsiz maske başvuru ekranı değişti! e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? PTT bedava maske nasıl alınır?