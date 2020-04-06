Kırklareli'nde bir köy karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler alınmaya devam ediliyor. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Pınarhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Kurudere köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.
Bu köyde yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişinin, hastalıktan habersiz oldukları süreçte köyde bulunan diğer vatandaşlarla temasa geçtiğinin belirlendiği ve köylerde fiziksel temasın yoğun olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla Kurudere köyü acil sağlık ihtiyaçları hariç ikinci bir emre kadar kolluk marifetiyle 14 gün karantina altına alındı. Karantina mahallinde bulunan vatandaşlarımızın köy dışında olası ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır."
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