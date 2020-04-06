Başkan Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, infaz düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır" dedi.

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunun gündemindeki infaz düzenlemesine de değinen başkan Erdoğan, tarih verdi.

"GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İdari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve bakanlıklarımızın genelgeleri ile yasal düzenlemeleri Meclisimizle çalışarak kanun olarak hayata geçiriyoruz. Kabine toplantımızda ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini kamuoyuna süreceğiz. İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır." şeklinde konuştu.