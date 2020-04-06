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Başkan Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hakkında önemli açıklamalarda bulundu. , "İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır" dedi.

, Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunun gündemindeki infaz düzenlemesine de değinen başkan Erdoğan, tarih verdi.

"GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İdari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve bakanlıklarımızın genelgeleri ile yasal düzenlemeleri Meclisimizle çalışarak kanun olarak hayata geçiriyoruz. Kabine toplantımızda ayrıntılı olarak değerlendirdiğimiz kapsamlı yasa teklifini kamuoyuna süreceğiz. inşallah yarın TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacaktır." şeklinde konuştu.

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