İstanbul'da karantinadan kaçtı memleketinde yakalandı
İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan 60 yaşındaki K.E., evinden kaçtı. Memleketi Rize'ye giden K.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye getirildi.
İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen K.E. (60) yakalandı. Hasta gözlem altına alınırken, kaldığı apartman da karantinaya alındı.
HASTANEDE GÖZETİM ALTINA ALINDI
İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkan K.E. tedavisinin ardından evinde karantinaya alındı.
Sağlık görevlileri kontrole gittiği hastayı evinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri K.E.'nin memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde olduğunu belirledi.
K.E. polis nezaretinde sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede gözlem altına alınırken, ilçede kaldığı binada karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.
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