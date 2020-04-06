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İstanbul'da 120 bin 727 aileye sosyal yardım ve maaşları teslim edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020
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120 BİN 727 AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Valisi Ali Yerlikaya, 120 bin 727 aileye, ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 1000 lira sosyal yardım ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alan; İstanbul’daki 120 bin 727 vatandaşımızın maaşlarını evlerinde teslim ettik" denildi.

Valisi Ali Yerlikaya, 120 bin 727 aileye, ödemelerinin ve maaşlarının evlerinde teslim edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 1000 lira sosyal yardım ve 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alan; İstanbul'daki 120 bin 727 vatandaşımızın maaşlarını evlerinde teslim ettik. Evlerinde bulamadığımız vatandaşlarımıza yarın tekrar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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