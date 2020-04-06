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İran sınırında 138 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020
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ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK! TAM 138 KİLO...

'ın sınırındaki Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, İran'dan at sırtında getirildiği belirtilen 138 kilo eroin ile 23 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'dan 'ın Çaldıran ilçesine atlarla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, sınırIndaki Uzunburun bögesine operasyon düzenledi. Operasyoda, araziye terk edilmiş 138 kilo eroin ile 23 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ele geçirilen eroin ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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