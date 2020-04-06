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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SON RAKAMLARI AÇIKLADI

İletişim Başkanlığı, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada 277 binden fazla kişinin iyileştiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bini geçti KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜNYA GENELİNDE 1 MİLYON 300 BİNİ GEÇTİ

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiği, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.

Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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