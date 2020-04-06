İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada 277 binden fazla kişinin iyileştiği bildirildi.
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiği, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.
Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
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