Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor
Şiddetli poyraz Marmara Denizi'nde dünden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bugün de bekleyişini sürdürüyor.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan küçük tekne balıkçıları, bugün de denize açılamadı.
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