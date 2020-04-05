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Erzincan'da bir köy karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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ERZİNCAN'DA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI

'ın ilçesinde köyünün, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi. Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

'ın ilçesinde köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs salgını nedeniyle alınan ek kararlar doğrultusunda, Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan Kurulun aldığı kararla ilgili yapılan açıklamada, "Çayırlı ilçesi Yeşilyaka köyüne, 5 Nisan itibariyle, 14 gün süre ile giriş ve çıkışlarına yasaklama getirilerek, köyün altına alınmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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