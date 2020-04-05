Erzincan'da bir köy karantinaya alındı
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Yeşilyaka köyünün, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi. Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Yeşilyaka köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs salgını nedeniyle alınan ek kararlar doğrultusunda, Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplanan Kurulun aldığı kararla ilgili yapılan açıklamada, "Çayırlı ilçesi Yeşilyaka köyüne, 5 Nisan itibariyle, 14 gün süre ile giriş ve çıkışlarına yasaklama getirilerek, köyün karantina altına alınmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
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