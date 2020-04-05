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Evinden aldığı emekli maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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EMEKLİ MAAŞIYLA DESTEK VERDİ

Vefa Sosyal Destek hattı sayesinde emekli maaşını evinde alan 86 yaşındaki Kemal Gökkuş, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. 'ta yaşayan Gökkuş, emekli maaşından 500 lira bağışladı.

'ın Zara ilçesinde Vefa Sosyal Destek hattını arayarak emekli maaşını evinde alan 86 yaşındaki Kemal Gökkuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı.

MAAŞINI ÇEKEREK EVİNDE GİTTİLER

Kemal Gökkuş, Zara Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak emekli maaşının çekilmesi talebinde bulundu. Harekete geçen görevliler, Gökkuş'un maaşını çekerek evinde kendisine teslim etti.

Gökkuş, emekli maaşından 500 lirayı Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Görevliler, örnek davranışından dolayı Gökkuş'a teşekkür ederek parayı kampanya kapsamında açılan hesap numarasına yatırdı.

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