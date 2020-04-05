05 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege ve Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
ABONE OL
FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Poyraz fırtınası Kuzey Ege Denizi ile Marmara Denizi'nde etkili oldu, iptal edildi. Geyikli-Bozcaada ile Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılacak tüm feribot sefereri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi ile Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle; Geyikli-Bozcaada ile Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılacak tüm feribot sefereri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi ile Marmama Denizi'nde poyraz fırtınası etkili oluyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada-Geyikli arasında yarınki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Ayrıca Güney Marmara'da; Erdek-Balıklı-Avşa-Ekinlik-Marmara hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin de iptal edildiği bildirildi.
Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki seferler ise şu an için aksamadan devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA