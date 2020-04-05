Hindistan'da Müslüman olduğu için hastaneye alınmayan kadın bebeğini kaybetti
Hindistan'dan Müslümanlara karşı ırkçı yaklaşım giderek artıyor. Hindistan'ın kuzeyinde Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmayan ve ambulansta doğum yapmak zorunda kalan kadın, bebeğini kaybetti.
Hindistan'ın kuzeyinde Müslüman olduğu gerekçesiyle hastaneye alınmayan ve ambulansta doğum yapmak zorunda kalan kadın, bebeğini kaybetti.
Ülke basınındaki habere göre kadının eşi İrfan Han, yaptığı açıklamada, doğum sancısı başlayan ve kanaması olan eşini Racastan eyaletinin Bharatpur bölgesindeki hastaneye getirdiğini belirtti.
Han, "Hastanede ismimi sordular. 'Sen Müslümansın, eşinin burada tedavisi mümkün değil' diyerek, bizi Jaipur'daki bir hastaneye yönlendirdiler." ifadelerini kullandı.
Bharatpur'daki Zenana Hastanesinden ayrılmalarının ardından eşinin ambulansta doğum yapmak zorunda kaldığını anlatan Han, bebeklerinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Han, bebeklerini kaybetmelerinden hastane yetkililerinin sorumlu olduğunu vurguladı.
Racastan eyaleti yetkilileri, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
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