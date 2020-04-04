Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)

Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: 1937

B: 1949

C: 1957

D: 1969

CEVAP: 1957