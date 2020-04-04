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Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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AHMET HAMDİ TANPINAR VE AHMET KUTSİ TECER'E ŞAİRLERİN EN GARİBİ ÖLDÜ DİYEREK SON MISRASINI SÖYLEYEN ŞAİR KİMDİR?

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e Şairlerin en garibi öldü diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir? Kim Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e Şairlerin en garibi öldü diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e Şairlerin en garibi öldü diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e Şairlerin en garibi öldü diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e Şairlerin en garibi öldü diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e Şairlerin en garibi öldü diyerek son mısrasını söyleyen şair kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Ahmed Haşim

B: Cahit Sıtkı Tarancı

C: Yahya Kemal Beyatlı

D: Orhan Veli Kanık

CEVAP: AHMED HAŞİM

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