Son dakika: Japonya koronavirüse (coronavirus) iyi gelen ilacı ücretsiz vereceğini duyurdu
Son dakika haberi: Japonya koronavirüse (coronavirus) iyi gelen ilacı ücretsiz vereceğini duyurdu. Japonya virüse iyi geldiği belirtilen Avigan isimli ilacı talep eden ülkelere ücretsiz vereceğini duyurmasının ardından ilaç 30 ülkenin sıraya girdiği açıklandı.
Japonya'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkelere ücretsiz şekilde "grip ilacı Avigan" yardımı yapacağı bildirildi.
Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında yapılacak ilaç yardımı hakkında açıklamalarda bulundu.
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