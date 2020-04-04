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Son dakika: Japonya koronavirüse (coronavirus) iyi gelen ilacı ücretsiz vereceğini duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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JAPONYA VİRÜSE İYİ GELEN İLACI ÜCRETSİZ VERECEĞİNİ DUYURDU

: koronavirüse () iyi gelen ilacı ücretsiz vereceğini duyurdu. Japonya virüse iyi geldiği belirtilen isimli ilacı talep eden ülkelere ücretsiz vereceğini duyurmasının ardından ilaç 30 ülkenin sıraya girdiği açıklandı.

'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkelere ücretsiz şekilde "grip ilacı " yardımı yapacağı bildirildi.

Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında yapılacak ilaç yardımı hakkında açıklamalarda bulundu.

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