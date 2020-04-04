Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir?Kim Milyoner Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: 5

B: 15

C: 35

D: 55

CEVAP: A