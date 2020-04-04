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Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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DÜNYADAKİ REZERVLERİNİN YÜZDE 70'İNDE FAZLASI TÜRKİYE'DE BULUNAN BOR ELEMENTİNİN ATOM NUMARASI NEDİR?

Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası 'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir?Kim Milyoner Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası 'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Dünyadaki rezervlerinin yüzde 70'inde fazlası Türkiye'de bulunan bor elementinin atom numarası nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: 5

B: 15

C: 35

D: 55

CEVAP: A

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