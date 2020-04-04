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Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020
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ÇOTANAKLAR HANGİ ŞEHRİN FUTBOL TAKIMININ TARAFTAR GRUBUDUR?

Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? sorusunun yanıtı burada! Peki, Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

Soru: Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur?

A: Giresun

B: Rize

C: Çorum

D: Kastamonu

Doğru cevap: A: Giresun

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