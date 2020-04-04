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İstanbul için 'turuncu' alarm! Meteoroloji saat verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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İSTANBUL'DA 'TURUNCU' ALARM! METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Son dakika:  Genel Müdürlüğü, 'da kuvvetli fırtına beklendiğini belirtip yarın sabah 06.00'dan salı günü 21.00'e kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı.

Genel Müdürlüğü, yarın sabah 06.00'dan salı günü 21.00'e kadar geçerli olmak üzere için 'turuncu uyarı' yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

90 KİLOMETREYİ BULABİLECEK

"Kuzey ve Kuzeybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbiri olunmalıdır."

Son dakika: İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı SON DAKİKA: İSTANBULLULAR DİKKAT! METEOROLOJİ SAAT VERİP UYARDI

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