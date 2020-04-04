İstanbul için 'turuncu' alarm! Meteoroloji saat verdi

Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli fırtına beklendiğini belirtip yarın sabah 06.00'dan salı günü 21.00'e kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah 06.00'dan salı günü 21.00'e kadar geçerli olmak üzere İstanbul için 'turuncu uyarı' yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

90 KİLOMETREYİ BULABİLECEK

"Kuzey ve Kuzeybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbiri olunmalıdır."