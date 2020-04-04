Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
Charlie Chaplin Altına Hücum filminde 3 gün süren ve 63 kez tekrarlan sahnede hangisini kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı? Kim Milyoner Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Charlie Chaplin Altına Hücum filminde 3 gün süren ve 63 kez tekrarlan sahnede hangisini kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...
Charlie Chaplin Altına Hücum filminde 3 gün süren ve 63 kez tekrarlan sahnede hangisini kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Charlie Chaplin Altına Hücum filminde 3 gün süren ve 63 kez tekrarlan sahnede hangisini kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Charlie Chaplin Altına Hücum filminde 3 gün süren ve 63 kez tekrarlan sahnede hangisini kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı? sorusunun yanıtı burada! Peki, Charlie Chaplin Altına Hücum filminde 3 gün süren ve 63 kez tekrarlan sahnede hangisini kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...
A: Bot
B: Kürek
C: Külçe altın
D: Dinamit lokumu
CEVAP: (A) BOT
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